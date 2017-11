Chris Lohner wettert gegen „rachsüchtige“ Frauen

"Shitstorm hin oder her, aber jetzt muss ich auch mal zum Thema sexuelle Belästigung etwas sagen", schrieb sie am Wochenende an ihrer Fans. "Diese ist durchaus zu verurteilen und zu bestrafen, aber die diversen Anschuldigungen nehmen jetzt so bizzare Formen an, so dass sich jeder Mann davor fürchten muss, mit einer Frau allein in einem Lift, Raum zu sein."

"Jetzt dürfen Sie alle über mich herfallen"

Vertretern bestimmter Berufsgruppen wie Ärzten, Masseuren wäre zu raten, bei der Ausübung ihrer Tätigkeit eine zweite Person als Kontrolle dabei zu haben, um nicht mit Aussage gegen Aussage konfrontiert zu werden, findet Lohner.