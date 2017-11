Köln weiter im Tief – Stöger aber „unantastbar“

Am kommenden Wochenende ruht die Liga - aber keineswegs Köln. Am Samstag ist der 11.11., der Start in die neue Karnevals-Session, im Rheinland gefühlt einer der höchsten Feiertage. Und den wollen die Kölner trotz der sportlichen Krise feiern. "Es gibt Dinge, die kann man nicht verschieben. Weihnachten zum Beispiel, Geburtstage, oder den 11.11.", sagte der seit mehr als vier Jahren in der Domstadt arbeitende Stöger.

"Da ist es dann auch egal, ob man zwei oder vierunddreißig Punkte hat", meinte der 51-Jährige weiter: "Deshalb werde ich am Samstag unterwegs sein. Und ich bin sicher, dass man das in dieser Stadt versteht."