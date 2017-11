US-Familie von Piraten am Amazonas überfallen

Nach Jahren des Reisens in Südamerika wollte eine US-Familie ihr großes Abenteuer abschließen und in ihre Heimat Los Angeles zurückkehren. Doch ausgerechnet am Tag vor ihrer Heimkehr verwandelte sich der Traum der Harteaus in Brasilien in einen Albtraum: Das Ehepaar und seine zwei kleinen Töchter wurden am Amazonas von Piraten überfallen, den Kaliforniern gelang die Flucht - doch sie verloren all ihr Hab und Gut.