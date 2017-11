Janko vor ÖFB-Aus? „Ich wäre nicht beleidigt!“

"Franco ohne Janko - trotz fehlender Spanien-Sonne alles eitel Wonne. Viel Glück vs. Uruguay! Werde als Fan die Daumen drücken." Mit viel Humor (inklusive eines kurzen Videos des Kultfilms "The Big Lebowski") reagierte Marc Janko auf Twitter auf seine Nicht-Berücksichtigung für den ÖFB-Lehrgang in Marbella. Glaubhaft, ohne Groll. Was der 34-jährige Stürmer gegenüber der "Krone" bekräftigt: "Der Teamchef hat mich vor zwei Tagen angerufen, das war eine tolle Geste, sehr respektvoll."