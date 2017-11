Dieb plünderte Baustelle – Beute in Auto versteckt

Auf der sicheren Seite wähnte sich offenbar ein einschlägig vorbestrafter Serbe, als er im Schutz der Dunkelheit den Werkzeugcontainer auf einer Baustelle in Biedermannsdorf aufbrach und seelenruhig plünderte. Ein beherzter Anrainer machte dem Kriminellen jedoch einen dicken Strich durch die Rechnung: Der Mann hatte den nächtlichen Einbruch beobachtet und sofort die Polizei gerufen. Die alarmierten Beamten stellten den Verdächtigen in einem in der Nähe geparkten Auto. Alles Leugnen nutzte dem gestellten Dieb nichts - im Kofferraum stießen die Ermittler auf Beutestücke um mehrere tausend Euro. Jetzt sitzt der 53-jährige Mann aus Serbien hinter Gittern.

Noch auf der Jagd nach einem frechen Kriminellen sind hingegen die Fahnder im Bezirk Waidhofen an der Thaya. Aus der Maschinenhalle eines Landwirtes in Weinern hatten Unbekannte ein Schweißgerät sowie vier Autoreifen auf Alufelgen gestohlen. Der Schaden beträgt knapp 1200 Euro. Der Einschleichdieb dürfte sich dem Anwesen über einen sogenannten Hintausweg genähert haben und so ungesehen in die Halle gelangt sein.

Christoph Weisgram, Kronen Zeitung