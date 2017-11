Der teuflische Plan des IS-Paares aus Österreich

66 gebastelte Bomben wurden in einem Transporter und einem Motorrad in der Garage des Istanbuler Einkaufszentrums Bayrampasa sichergestellt. Zwei Frauen und zwei Männer wurden verhaftet, darunter auch das mutmaßliche IS-Paar, das einst aus Wien an den Bosporus übersiedelt ist.

Der Plan der IS-Anhänger

Jetzt gab die Istanbuler Polizei weitere Details bekannt. Zuerst haben die Terroristen Mikrowellen im Einkaufszentrum gekauft und diese mit ferngesteuerten Bomben in Aufbewahrungsfächer gelegt. Sie hätten in der ersten Stufe losgehen sollen, dies hätte Panik ausgelöst. Die Menschen wären zu den Ausgängen geströmt. Dort hätten dann die Attentäter mit den aus der Garage geholten Sprengsätzen gewartet. In ihren Rucksäcken trugen sie Bombenjacken. Damit wollte sich das IS-Quartett schließlich selbst in die Luft sprengen.