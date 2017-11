Besitzer von Asylhotel: „Haben alles mitgenommen“

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vereinsobmann der richtige Betreuer für Flüchtlinge ist", sagt der Besitzer des ehemaligen Hotel Bianca. Er vermietete das gesamte Objekt an einen Integrationsverein, der über Nacht keine Miete mehr zahlte. Der Fonds Soziales Wien finanzierte die Unterbringung der 90 Personen mit zwei Millionen Euro. Der Eigentümer erinnert sich an die Gerichtsverhandlung: "Sogar der Richter war verwundert und stellte dem Vereinsobmann die Frage: 'Was haben Sie eigentlich gelernt?'"