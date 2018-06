EU schenkt Merkel für jeden Flüchtling 2800 Euro

„Migration ist eine der großen Herausforderungen für die EU“

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich Anfang des Jahres mit ihrer Forderung, Ländern mit unkooperativem Verhalten in der Flüchtlingskrise die Strukturfördermittel zu kürzen, nicht durchsetzen können, nun geht man in Brüssel offenbar den umgekehrten Weg: Stark belastete Staaten werden belohnt. „Migration ist eine der großen Herausforderungen für die Europäische Union in der neuen Haushaltsperiode. Wir schlagen vor, dies in der Zuweisung der Kohäsionsmittel zu berücksichtigen, um den großen Anstrengungen in den EU-Mitgliedsstaaten und Regionen in diesem Bereich Rechnung tragen“, sagte dazu EU-Kommissionssprecher Johannes Bahrke.