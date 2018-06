Zu Fronleichnam rückt Himmel in unsere Mitte

Die Sonne knallte schon in der Früh vom Himmel, als sich überall in Salzburg Fronleichnamsprozessionen auf den Weg machten. Besonders stimmungsvoll: Die Feier im und vor dem Dom. Zahlreiche Ordensvertreter und Gläubige aus der Bevölkerung waren gekommen. Treffende Worte fand in Abtenau Pater Virgil Steindlmüller.Heiß muss es sein in den Trachten und Uniformen: Andächtig folgen die Frauenorden, Ritter, Schwestern, die hohe Politik rund um Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Vertreter anderer Gruppierungen einem Zug der Priester in ihren langen Gewändern und dem Baldachin. Es ist das Dach für Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, der die kostbar verzierte Monstranz trägt. Schon von weitem funkelt dieses goldene Symbol für die Allgegenwart Gottes. Die Tradition ist ein Hochfest, an dem der Leib des Herrn besonders verehrt wird.