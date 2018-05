Bub (10) geriet in Weidezaun: Reanimation nötig!

Montagmittag kam es in Söll zu einem schweren Stromunfall. Ein zehnjähriger Bub geriet mit dem Kopf in den Stromkreis eines elektrischen Weidezauns. Zwei Schulfreunde alarmierten Passanten, denen es gelang das Kind zu befreien. Der Bub musste von der Rettung wiederbelebt werden und liegt nun auf der Intensivstation. Es ist der zweite schwere Stromunfall am selben Tag.