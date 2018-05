Mädchen (15) in Keller gezerrt und vergewaltigt

Im Osten Deutschlands ist es am Wochenende zu einem Sexualverbrechen gekommen. Wie die Polizei am Montagvormittag bekannt gab, verschleppte ein Syrer (18) in Chemnitz ein erst 15-jähriges Mädchen in einen Keller und vergewaltigte es dort. Die Tat geschah bereits am Samstagnachmittag, genauere Informationen veröffentlichten die Ermittler aber erst zwei Tage später.