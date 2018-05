Kickls Steckenpferd fix: Berittene Polizei kommt

Das Steckenpferd von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), pardon, das Projekt „Berittene Polizei“, galoppiert in die Zielgerade. Dank Verwaltungsübereinkommen zwischen Innen- und Verteidigungsministerium erfolgt die Ausbildung der ersten Polizisten noch heuer: in der Reitanlage der Theresianischen Militärakademie (MilAk) in Wiener Neustadt.