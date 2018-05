„ZiB“-Anchor Armin Wolf interviewt Putin

Armin Wolf, Anchorman der „ZiB 2“ wird kommende Woche den russischen Staatschef Wladimir Putin interviewen. Wolf wird dazu nach Russland reisen, ausgestrahlt wird das Interview dann am 4. Juni um 20.15 Uhr auf ORF 2. Am Tag darauf tritt der Präsident dann zu einem Staatsbesuch in Österreich ein.