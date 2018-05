ÖHB-Team im WM-Play-off mit Santos und Esegovic

Österreichs Handball-Nationalteam kann im WM-Play-off gegen Weißrussland auf Raul Santos und Ante Esegovic zählen. Santos tritt in den Partien am 10. Juni in Minsk und am 13. Juni in Wien erstmals seit über einem Jahr wieder für die ÖHB-Auswahl an. Esegovic, der so wie Santos wegen einer Knieverletzung monatelang hatte pausieren müssen, gab sein Team-Comeback bereits Anfang April in Ungarn.