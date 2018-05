„Bienenstock-Tiefgaragen“ auch für Räder in Graz?

Was ist eigentlich der aktuelle Stand in Sachen „Bienenstock-Garage“ für Pkw unter dem Eisernen Tor? In die Tiefe zieht es auch die VP-Graz: Der schwarze Gemeinderat und Wirtschaftsbund-Direktor Kurt Egger bringt die Idee einer Tiefgarage für Fahrräder in die Diskussion ein. Vorbild für Graz könnte hier Japan sein.