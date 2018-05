Fahrer streamt tödlichen Crash live auf Facebook

Ein Busfahrer hat die letzten Momente, bevor er einen tödlichen Unfall verursachte, live gestreamt. Neun Menschen kamen bei dem Unglück in Ungarn am Dienstag ums Leben. In dem Video, das auf Facebook veröffentlicht wurde, sieht man, wie der rumänische Lenker die Straße vor sich und anschließend sich selbst filmt. Als er während eines Überholmanövers mit dem Handy wieder auf die Straße schwenkt, kommt ein Laster auf den Minibus zu. Sekunden später glich die Straße einem Schlachtfeld.