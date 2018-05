Treffen mit Kim „passiert vielleicht später“

Lybien „kein Modell, an das wir denken“

Zuletzt hatte Trump weitreichende Garantien für einen Machterhalt von Kim Jong-un in Aussicht gestellt, um den Gipfel in Singapur zu retten. „Das libysche Modell ist überhaupt kein Modell, an das wir denken, wenn wir an Nordkorea denken“, sagte er. Trump fügte aber auch hinzu, dass dieses Vorbild „sehr wahrscheinlich greifen“ würde, „wenn wir nicht zu einem Deal kommen“.