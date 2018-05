Kroatien fürchtet Ansturm von 60.000 Flüchtlingen

Neuen Weg in die EU gefunden

An die 5000 sollen es seit Jahresbeginn gewesen sein. „Wir sind überlastet! Die Unterkünfte werden täglich voller - und niemanden interessiert es“, so Duhret Fazlic, Bürgermeister der Stadt Bihac, wo eines der Erstaufnahmezentren Bosniens steht. Die Auswirkungen der berühmten Balkanrouten-Schließungen. Denn Schlepper und Flüchtlinge haben sich angepasst - und einen anderen Weg gefunden. Die neue Routenführung: Griechenland, Albanien, Montenegro, Bosnien und in der Folge die Grenzüberquerung nach Kroatien - der letzte Schritt in die glorreiche EU.