Tiroler (29) droht seiner „Ex“ mit dem Umbringen

Völlig ausgerastet ist am Sonntag ein 29-jähriger Tiroler in Wörgl. Der Unterländer fuhr zum Haus seiner Ex-Freundin (37) und bedrohte diese massiv. Auch gegenüber der alarmierten Polizei verhielt sich der Mann in der Folge so dermaßen aggressiv, dass er mittlerweile in U-Haft sitzt.