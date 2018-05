Stark! Weißhaidinger wirft neuen Diskus-Rekord!

Unheimliche Serie

Und jetzt wird´s schon langsam unheimlich! Eine solche Serie ist in der österreichischen Leichtathletik lange nicht mehr passiert. Im Diskuswurf natürlich einmalig! Weißhaidinger hatte heuer in Berlin beim ISTAF Indoor mit 63,91 m begonnen, dann folgte beim Europacup in Leiria ein sechster Platz mit 61,82 m. Und danach? Drei Siege en suite! Beim Rekord in Santa Cruz de Tenerife mit 68,21 m, dann beim heimischen Saisonauftakt in Schwechat mit 66,10 m und jetzt der wahre „Hammer“ mit dem Diskus - Super-Rekord mit 68,98 m.