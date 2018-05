Schubs-Affäre in Leoben: Polizisten angeklagt!

Im Freien geschah das, was per scharf gekürztem Videoausschnitt die Runde in den sozialen Netzwerken machte: Einer der Exekutivbeamten schubste die Frau nach hinten, nachdem sie erneut in seine persönliche Sicherheitszone eingedrungen war. „Völlig legitim!“, laut deren Anwalt Andreas Kleinbichler: „Sie hat mehrfach, trotz Ermahnungen, in die persönliche Sicherheitszone der Polizisten eingegriffen. Man bedenke, sie hätte zur Dienstwaffe gegriffen!“