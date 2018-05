Gehen Sie jetzt Frösche zählen, Herr Häupl?

Welches biologische Grundgesetz gilt auch in der Politik?

Vielleicht das, was Darwin mit der Selektion beschrieben hat: Survival of the Fittest. Der Bestangepasste überlebt, nicht der Stärkste. Sonst gäbe es heute noch Dinosaurier. Und wenn ich schrecklich zynisch wäre, was ich aber nicht bin, würde ich sagen: Der größte Opportunist überlebt mitunter am längsten.