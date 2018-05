Alle Details zu Meghans royalem Brautkleid

Meghan Markle überstrahlte als royale Braut an ihrem großen Tag alle. In einem Traum aus Weiß schritt die 36-Jährige an der Hand von Prinz Charles den Gang zum Altar hinunter. Entworfen wurde das Brautkleid von der britischen Designerin Clare Waight Keller für Givenchy. Meghan habe Keller Anfang des Jahres getroffen und sich für sie entschieden, teilte der Kensington-Palast mit.