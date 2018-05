Fünfter Monat - Sportwelt freut sich mit Hirscher!

Seit neun Jahren ist der 29-Jährige nun mit Freundin Laura Moisl zusammen. Jene Frau, die ihm damals in einem Freibad in Salzburg den Kopf verdreht hatte. Jene Frau, die ihm seitdem den Rücken stärkt. Und jene Frau, mit der Hirscher den Rest seines Lebens verbringen will. Ob dabei der Skisport noch eine Rolle spielen wird? Gute Frage. Denn Laura ist laut „Krone“-Informationen im fünften Monat, der Hirscher-Nachwuchs wird also zu Saisonbeginn das Licht der Welt erblicken. Während Henrik Kristoffersen und Co. in Sölden um Weltcuppunkte fahren. Ob da der Doppel-Olympiasieger und siebenfache Gesamtweltcup-Triumphator im Winter erneut die Bretter anschnallen wird?