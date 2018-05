Keine Entwarnung an der Hochwasserfront

Ein Tief ist im Anmarsch

Laut ZAMG-Meteorologe Albert Sudy fielen bis Nachmittag im Bereich des Schwarzautals und in Teilen des Raabtals bereits 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Und das ist leider noch lange nicht das Ende: Am Abend und in der Nacht kommt erst der Niederschlag aus dem Oberitalientief. „Da sind nochmals 25 bis 40 Liter möglich, die Böden sind aber schon gesättigt“, so Sudy.