Gefährliche Keime: Jetzt müssen Antworten her

Das ist zwar noch kein Grund zur Panik, denn resistente Bakterien (die von Tiere auf Menschen übertragen werden können) verursachen nicht häufiger Infektionen als andere. In einem Krankheitsfall stehen aber weniger Antibiotika zur Verfügung. Die Grünen rund um die in dieser Sache besonders engagierte Landtagsabgeordnete Sandra Krautwaschl stellen nun elf Fragen an den zuständigen Landesrat Christopher Drexler. Sie wollen etwa wissen, wie sich der Antibiotikaverbrauch in der Veterinärmedizin in den vergangenen fünf Jahren entwickelt hat, ob feststellbar ist, welche Landwirte besonders viel Antibiotika einsetzen, wie die Betriebe überwacht werden und welche Maßnahmen Drexler setzen will. Der Landesrat hat zwei Monate Zeit für die Antworten.