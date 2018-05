Westwien bezwingt Hard in packendem 1. Semifinale

Fivers gewinnen Semifinal-Auftakt gegen Krems

Nach Westwien, das auswärts Titelverteidiger Hard 26:25 bezwang, gingen auch die Fivers WAT Margareten in der „best of three“-Serie 1:0 in Führung. Der Favorit setzte sich am Abend gegen UHK Krems vor eigenem Publikum 35:30 (20:24) durch.