Terror-Brief an Moschee nicht erste Attacke in OÖ

Dutzende Schweineköpfe legten Unbekannte in der Silvesternacht zum Jahr 2008 vor einer Linzer Moschee ab, erst vor knapp zwei Jahren fanden Muslime einen Schweinekopf an der Türschnalle ihres Gotteshauses in der Linzer Glimpfingerstraße. Und ebenfalls im Jahr 2016 warfen Angreifer einen Brandsatz durch das Fenster in den Gebetsraum eines tschetschenischen Kulturvereins in Linz. Diese vergangenen Attacken kamen sicher auch den betroffenen Muslimen in den Sinn, nachdem sie eine handschriftliche Terrordrohung im Briefkasten des Vereins ALIF in Linz gefunden hatten.