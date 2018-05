Unbekannter droht, Moscheen in die Luft zu jagen

Ein Unbekannter hat dem muslimischen Verein ALIF in Linz einen Drohbrief in den Briefkasten geworfen. In diesem Schreiben werden Muslime nicht nur auf das Gröbste beschimpft und beleidigt - es wird auch angekündigt, dass ab sofort jede Woche eine Moschee in die Luft gejagt werde. Der Verfassungsschutz ermittelt.