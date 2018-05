Drei Monate bedingt wegen Tierquälerei an Ferkeln

Urteile sind noch nicht rechtskräftig

Kastration durch Herausreißen des Samenstrangs sei nicht erlaubt, sagte der Einzelrichter. „Es handelt sich um einen Fehler in der Massentierhaltung“, führte er in der Urteilsbegründung aus. Die Schuldsprüche für den Betriebsinhaber und seine Mutter bezogen sich auf den Zeitraum von Mitte 2007 bis Ende November 2017, der Arbeiter wurde wegen Kastrationen seit März 2016 verurteilt. Mildernd wirkten sich unter anderem die Unbescholtenheit der Angeklagten aus, erschwerend die Vielzahl an Vergehen. In dem Schweinehaltungsbetrieb wurden laut dem Inhaber im vergangenen Jahrzehnt pro Monat 250 bis 300 Ferkel kastriert. Nach Hinweis eines Tierarztes habe man die Methode geändert. Die Angeklagten erbaten Bedenkzeit, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Damit sind die Urteile nicht rechtskräftig.