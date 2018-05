41 Schützen aus Grödig stellten den Baum auf

„Baum steht!“ erklang um exakt 14.30 Uhr. Die Schützenkompanie aus Grödig hievte mit 41 Mann den 30 Meter hohen Baum in die Senkrechte - 1,6 Tonnen Gesamtgewicht. Etwa vier Stunden benötigten sie für den Kraftakt. Traditionell am ersten Mai-Sonntag lädt die Brauerei zum Maibaumfest. Tausende waren heuer mit dabei, feuerten die Baum-Aufsteller an. Und das bei Kaiserwetter. „Wenn die Stiegler ihren Maibaum aufstellen, dann freut sich Petrus“, sagt der Eigentümer der Brauerei, Heinrich Dieter Kiener. Durch den Tag führte Fritz Egger. Natürlich darf in Maxglan der Biergenuss nicht zu kurz kommen. Die Ehre, das Maibaum-Fass anzuschlagen, wurde dieses mal Bartl Gsenger, der die Kommandos beim Baum aufstellen gab, zu teil. Vier Schläge später floss das Bier.