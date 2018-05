Neue Trainingsmaschinen für künftige Jet-Piloten

Sie sind 8,6 Meter lang, haben eine Spannweite von 11,63 Metern, schaffen eine Reisegeschwindigkeit von bis zu 285 Kilometern pro Stunde und werden künftig der Helikopter- und Jet-Flugausbildung unserer Pilotinnen und Piloten dienen: 2,4 Millionen Euro hat die Regierung nun in den Kauf von insgesamt vier Trainingsmaschinen vom Typ DA-40NG (siehe Video oben) investiert, damit langjährigen Leasing-Verträgen ein Ende gesetzt und so eine kosteneffiziente Ausbildung von Militärpiloten geschaffen. Ein „Quantensprung in der Wirtschaftlichkeit“, freute sich Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) bei der Flugzeugtaufe am Donnerstag in Zeltweg.