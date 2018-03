Pornostar: „Habe Trump den Hintern versohlt“

Bewusst in Geschlechtsverkehr eingewilligt

Als sie später von der Toilette kam und Trump plötzlich auf der Bettkante saß, sei ihr klar gewesen, was jetzt komme, sagte Clifford in dem am Sonntagabend ausgestrahlten Interview des Senders CBS. Sie habe den damals 60-Jährigen keineswegs attraktiv gefunden, aber bewusst in den Geschlechtsverkehr eingewilligt. Unter anderem, weil Tump ihr Versprechungen gemacht habe, sie in seine TV-Show „The Apprentice“ (Der Lehrling) einzuladen. Daraus sei allerdings nie etwas geworden, weshalb sie den Kontakt schließlich abgebrochen habe.