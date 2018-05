Tierarzt pflanzte Welpen Heroin für Schmuggel ein

Eine Mitteilung der New Yorker Behörden sorgt nicht nur in den Vereinigten Staaten für Entsetzen: Ein Tierarzt aus Venezuela steht in der US-Metropole vor Gericht, weil er im Auftrag eines kolumbianischen Drogenkartells Hundewelpen für den Drogenschmuggel Heroin eingepflanzt hat. Der 38-Jährige war 2015 von Fahndern der US-Antidrogenbehörde DEA in Spanien verhaftet worden und wurde nun an die USA ausgeliefert. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe.