Kapfenberg besiegt Traiskirchen in letzter Runde

Die Oberösterreicher hatten erst kurz vor Schluss der regulären Spielzeit den Ausgleich zum 81:81 erzielt und in der „Overtime“ den längeren Atem. Fürstenfeld war aber schon auf Platz acht einzementiert gewesen. Interessant wird es zum Abschluss in den beiden Montag-Partien. In einem Fernduell spielen die punktgleichen Wels und BC Vienna um Platz vier und damit das Heimrecht im direkten Play-off-Duell. Wels gastiert in Klosterneuburg, Vienna empfängt Oberwart (jeweils 19 Uhr).