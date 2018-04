Toronto-Amokläufer tötete wegen Hass auf Frauen

Ein mögliches Motiv, dass den Amokfahrer von Toronto zu seiner Wahnsinnstat am Montag getrieben haben könnte, ist am Freitag bekannt geworden: Alek Minassian soll einen Hass auf Frauen gehabt haben. Acht von zehn Todesopfern, die der 25-Jährige in einem gemieteten Lieferwagen mit voller Geschwindigkeit rammte, waren weiblich.