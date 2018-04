Schwerer Unfall auf der Autobahn bei Rietz

Auf der Inntalautobahn bei Rietz hat sich in Fahrtrichtung Innsbruck gegen 14 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Laut Polizei sind drei Autos und ein Kleinlaster, involviert. Es gab gleich mehrere Verletzte. Einer von ihnen musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden. Die Autobahn musste in diesem Bereich gesperrt werden. Die Sperre konnte jedoch bereits aufgehoben werden.