Türkische „Graue Wölfe“ bei uns auf Kinderfang

Türkischer Wahlkampf in Österreich fehl am Platz

Die jüngsten Attacken des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf die Bundesregierung punkto Wahlkampfauftritte in Österreich trägt dabei nicht unbedingt zur Beruhigung der Lage bei. Einmal mehr demonstrierten ÖVP und FPÖ in dieser Causa Einigkeit und Härte. Keinen Millimeter werde man nachgeben - Erdogan, oder zumindest einer seiner Wahlkampfauftritte, sei in Österreich fehl am Platz, hieß es.