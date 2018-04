Erste Einvernahme in Wiener Kriminalfall KH Nord

Bisher seien laut einem Insider des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV) vier leitende Mitarbeiter sowie eine externe Beraterin in den Kriminalfall verwickelt: Angeblich hatte die Konsulentin und damalige Sanitätsrats-Präsidentin im Herbst des Vorjahres die Idee, einen „Experten zur energetischen Säuberung“ des Spitals-Grundstücks in Wien-Floridsdorf zu beauftragen, weil auf dieser früheren Betriebsfläche in den Kriegsjahren Zwangsarbeiter gequält wurden und auch verstorben sind.