Boots-Zusammensetzungen für Weltcup-Auftakt offen

Auf Österreichs Ruderelite warten drei Saison-Highlights. Neben den Europameisterschaften in Glasgow (2. bis 5. August) und der WM in Plowdiw (9. bis 16. September) ist das der Heim-Weltcup von 22. bis 24. Juni in Linz-Ottensheim. Im Rahmen der 84. Internationalen Kärntner Ruderregatta wurde weiter an den Boots-Zusammensetzungen abseits von Einer-Gesamtweltcupsiegerin Magdalena Lobnig (Bild) gearbeitet.