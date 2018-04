Bursche (19) kam nicht heim: Leiche lag im Mondsee

Als der junge Mann aus Oberwang (Bezirk Vöcklabruck) nach einem Clubbing am Samstagabend in Sankt Lorenz bis Sonntagmittag nicht nach Hause gekommen war, alarmierten die Eltern des Abgängigen die Polizei. Rund 150 Einsatzkräfte des Roten Kreuzes, der Wasserrettung, Feuerwehr und Polizei beteiligten sich an der Suchaktion und durchkämmten am Sonntag das Gebiet von Plomberg bis zum Golfplatz Sankt Lorenz.