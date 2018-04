Bursch (19) nach Party tot im Mondsee gefunden

Clubbing im Sägewerk

Der 19-jährige Thomas H. aus Oberwang war in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit Freunden beim „Clubbing in da Sog’“ im alten Sägewerk in St. Lorenz gewesen. Um vier Uhr morgens wurde er auf der Party zum letzten Mal gesehen. Anzeige wurde erst am Sonntagnachmittag erstattet, doch sein Handy konnte nach fünf Uhr früh nicht mehr geortet werden. Seine Geldtasche wurde am Festgelände gefunden, die Jacke am Seeufer.