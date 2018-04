„Royal Schwester“ Pippa Middleton ist schwanger

Gerüchte, die 34-Jährige sei schwanger, hatte es bereits vergangenen August gegeben. Diesmal soll Pippa aber wirklich in freudiger Erwartung sein: In der vergangenen Woche habe sie eine ärztliche Ultraschalluntersuchung in der zwölften Schwangerschaftswoche gehabt und die frohe Botschaft anschließend ihrer Familie erzählt, berichtete unter anderem „The Mail on Sunday“. Der Geburtstermin soll demnach im Oktober sein, berief sich die Zeitung „The Sun on Sunday“ laut Reuters auf einen ungenannten Freund des Paares.