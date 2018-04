Fahrgast: „Plötzlich flog ich durch die Luft“

„Den Knall habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich geschlafen habe“, so der 50-Jährige, der plötzlich durch die Luft geschleudert worden war. Nach dem harten Aufprall suchte der Wiener erst einmal seine Brille und drehte das Licht im Abteil auf. „Ein Spiegel, der an der Wand gehangen war, lag plötzlich am Boden und war zerschlagen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht verstanden, was überhaupt passiert war. Die Alarmanlage ging immer wieder an und aus.“