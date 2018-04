Tirols Grüne sprengen sich 2 Tage vor Wahl!

Die Grünen haben den Hang, sich selber zu zerstören! Das haben sie in den letzten Monaten mehrfach bewiesen. Jüngstes Beispiel ist Innsbrucks Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider, die am Freitag aus der grünen Partei austrat - zwei Tage vor der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in der Tiroler Landeshauptstadt. Ein Rachekat gegen den grünen Bürgermeisterkandidaten Georg Willi?