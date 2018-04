Lance Armstrong kauft sich von Prozess frei

Ex-Radprofi Lance Armstrong bezahlt nach übereinstimmenden Berichten von US-Medien eine Summe von fünf Millionen Dollar (4,04 Millionen Euro) an die US-Regierung, um einen Schadenersatzprozess gegen ihn zu vermeiden. Wie die „Washington Post“ und die „New York Times“ am Donnerstag in Washington berichteten, wurde der Deal vom US-Justizministerium erreicht.