Vor dem Comeback: Kimetto wischt Zweifel vom Tisch

Der Kenianer, der nach seinem Weltrekord in Berlin 2014 (2:02:57) zuletzt vor zwei Jahren in London ein Rennen über die 42,195 km beendet hatte, erklärte den Grund für seine beiden Aufgaben im Vorjahr: „Es handelte sich um eine falsche Behandlung in der Physiotherapie!“ Seit Januar dieses Jahres aber ist er wieder optimistisch und nach eigenen Angaben wieder auf die Erfolgsspur im Training zurückgekehrt. Danach habe er und sein Management ein gutes Rennen für das Comeback gesucht.