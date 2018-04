Hier steht Meghan Markle im Brautkleid vorm Altar

Wer schon für die Royal Wedding am 19. Mai üben will, der hat in der nächsten Woche zumindest in den USA die Möglichkeit, die Taschentücher rauszuholen und mitzuerleben, wie Meghan Markle vor den Altar tritt. Wie es aussieht, bekommt ihr scheidender Charakter Rachel Zane in der Serie „Suits“ ihr Happy End. Denn es sind die letzten Szenen mit der künftigen Schwiegertochter des britischen Thronfolgers Charles. Als Herzogin der Windsor-Dynastie schickt es sich nicht mehr, als Schauspielerin zu arbeiten.