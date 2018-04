Fischer rettet 98 Jungtiere aus toter Hai-Mutter

Ein Fischer in Australien wurde während seiner Arbeit zufällig zum Geburtshelfer: Als er einen toten Hai aus dem Wasser gezogen hatte, bemerkte er, dass sich in dessen Bauch etwas auf ungewöhnliche Art und Weise bewegte. Aus dem Körper des Tiers konnte er per „Kaiserschnitt“ schließlich 98 Jungtiere befreien.