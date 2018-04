Antisemitische Verhetzung vs. Freiheit der Kunst

So heißt es unter dem Deckmantel der Freiheit der Kunst in den Texten der Neo-Preisträger poetisch: „Ich bring Schusswaffengeräusche wie die Schutzstaffel der Deutschen“ oder „Mein Körper ist definierter als von Auschwitzinsassen“. Für Aufregung sorgte, dass die Verfasser dieser antisemitischen und geschmacklosen Zeilen ausgerechnet an jenem Tag für ihr umstrittenes Werk ausgezeichnet wurden, an dem vor allem in Israel der über sechs Millionen Opfer des Holocaust gedacht wurde.